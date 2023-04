Villa Beach Mansion

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2025

NICE-Cluster, die dritte Phase der aufregenden DAMAC LAGOONS kommt bald!

DAMAC Lagoons, schicke Stadthäuser und eigenständige Villen mit glänzenden Fassaden in einer neuen Wohnnachbar von DAMAC.

Jedes Stadthaus in DAMAC Lagoons verfügt über große Wohnräume und weitläufige Außenbereiche. Investoren und Endverbraucher haben die Wahl zwischen zum Verkauf stehenden Stadthäusern von 4BR & 5BR Tonwhouses sowie 6BR eigenständigen Villen. Das Hauptmerkmal der Gemeinde wird eine riesige künstliche künstliche Wasserlagune in Form des Buchstabens D – Lazy River sein.

Community Facts :

Masterplan mit Kristalllagunenwasserkörper

45 Millionen Sqft Community

Lagunen – 4 Haupttore

Städte – 8 Cluster

Mittelmeer-Thema – Resort Living

Regionale Mall & Retail Units

Integriertes Amphitheater für Wasser

Kristalllagunenerfahrung

Erstes Wasserkino ( Schwimmendes Kino )

Naturberge mit Höhlen und Wasserfällen bieten Zugang zu den F & B-Gebieten

F & B mit Bars Island mitten in der Gemeinde

DAMAC LAGOONS CLUSTERS :