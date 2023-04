Wohnanlage Sobha Crest Grande

Beste Zahlungspläne / Direkte Wasseransicht / Smart Home / Beste Lage

Luxuriöse 1-Zimmer-Wohnung von 69 Quadratmetern. m in Hartland mit üppigen Grünflächen, erstklassigen Annehmlichkeiten und vielen appetitlichen Restaurants, Einkaufszentren und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Vermietung im März 2025 voll möbliert, einzugsbereit.

Zahlungstermine:

Erstpltage:

129582,46 USD an den Eigentümer

zwanzig% - 75419,18 USD an den Entwickler

29.03.2025 - 10% - 37709,59 USD an den Entwickler

6 Monate ab dem Datum der Fertigstellung - 10% - 37709,59 USD an den Entwickler

12 Monate ab dem Datum der Fertigstellung - 10% - 37709,59 USD an den Entwickler

18 Monate ab dem Datum der Fertigstellung - 10% - 37709,59 USD an den Entwickler

24 Monate nach Fertigstellung - 10% - 37709,59 USD an den Entwickler



zusätzliche Zahlungen: DLD - 4%

Kommission - 2%

Service - 548 USD