Wohnung im Neubau 1BR | The Highbury | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, Ihnen das Studio-Apartment in Arjan, bekannt als Elevate by Prescott Development, präsentieren zu können.

Schlüsselhighlights;

- Erstaunliche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen vor Ihrer Haustür

- Eine einzigartige Spielzone und Umgebung

- Einfacher Zugang über die Sheikh Zayed Road in unmittelbarer Nähe

- In der Nähe von Mal of Emirates & Business Bay

- Premium & faszinierende Aussicht bequem von zu Hause aus

Ausstattung & Einrichtungen;

- Studio

- 1 Bad

- Voll möbliert

- Community View

- BUA; 405 Quadratmeter

- Balkon & Terrasse

- Lobby-, Lift- und Wartebereich

- Empfangsbereich

- Grillplatz

- Schwimmbad

- Fitnessstudio

- Restaurants und Einzelhandelsgeschäft

- Restaurant & Cafe

- Indoor-Spielbereich für Kinder

- Kinderbecken & Rundenpool

- Spritzwasser

- Elektronische Spielzimmer

- Pavillon

- Kaffeebar

- Fitness Studio

- Gesundheits- und Wellnesscenter

- Clubraum

- Feuerstelle

- Kino

- Business Center

- Schule & Institut

- Supermarkt & Einkaufsviertel

- Lauf-, Rad- und Joggingstrecke

- Yoga & Meditationsbereich

Für weitere Informationen und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter

Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284