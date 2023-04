Wohnung im Neubau 3BR | Ocean House | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Wir bieten Luxusapartments mit Panoramablick auf Palm Jumeirah, Burj Al Arab, das Meer und die Stadt.

Die Residenz ist der einzige Turm der Marke Cavalli auf der Welt. Hier finden Sie einen künstlichen Strand und Schwimmbäder, angelegte Terrassen, eine Bar und ein Wellnesscenter, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum und Tennisplätze sowie einen Kinderspielplatz.

Fertigstellung 4. Quartal 2025.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend an der Westküste, in der Nähe der Innenstadt von Dubai und der Einkaufszentren.