Wohnung im Neubau 3BR-Verde-Prime Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: -2025

Sobha One wurde auf der Philosophie eines luxuriösen Lebensstils und einer friedlichen Umgebung am besten Ort in Dubai aufgebaut. Die Community bietet eine lebenslange Gelegenheit, ein Luxushaus von einem weltweit bekannten Immobilienentwickler Sobha Realty zu kaufen. Jeder Aspekt dieser Community wurde unter Berücksichtigung der modernen Anforderungen der Käufer von Eigenheimen entworfen. Jedes Feature des Projekts konzentrierte sich auf aktuelle und zukünftige Bedürfnisse. Sobha One Dubai besteht aus 1250 Einheiten mit Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern und Duplex mit 2 bis 4 Schlafzimmern in bester Lage an der Ras Al Khor Road in Dubai.

Zahlungsplan: 60% im Bau und 40% nach Fertigstellung

Fertigstellung: Dezember 2026

Diese Auflistung ist direkt vom Entwickler, Käufern und Agenten willkommen.