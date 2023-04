Wohnung im Neubau 2BR-Verde-Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Das Projekt bietet einen herrlichen Blick auf das Viertel Burj sowie Palmen, Inseln und das legendäre Burj Al Arab Hotel. Der Wohnkomplex umfasst den Einzelhandel im Erdgeschoss und ein Hotel sowie viele Markeneinrichtungen für Gäste und Bewohner.

Eine große Auswahl an Luxusapartments: Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern und Balkon.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Der Komplex verfügt auch über Cafés, Restaurants, Bars, Kino, Dachterrasse, Wellnesscenter, Tagungs- und Veranstaltungsräume.

Die Zimmer sind für Komfort und Kreativität ausgestattet und verfügen über beeindruckende Heimkinosysteme und Zugang zur Filmdatenbank Paramount Pictures.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Wohnanlage befindet sich in der lebhaften Gegend von Burj, wo es viele erstklassige Boutiquen, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Das Dubai International Financial Center, Bildungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Museen, Kunstgalerien und zwei U-Bahn-Stationen befinden sich ebenfalls in der Nähe. Der internationale Flughafen Dubai liegt nur 15 Autominuten vom Hotel entfernt.