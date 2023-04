Wohnanlage Scandinavian-style villas with private beach area, The World Islands, Dubai, UAE

Das Projekt umfasst 10 luxuriöse Paläste mit eigenen exklusiven Stränden und exotischen üppigen Gärten.

Zu den Merkmalen gehören skandinavische Architektur, Saunen, raumhohe Fenster, Blick auf die Skyline von Dubai, geräumige Balkone, privater Infinity-Pool, Massageraum, Whirlpool im Innen- und Außenbereich, Party-Lounge, und ein privates Boot als Geschenk an den Käufer.

Der Eigentümer kann jeden Yachthafen in Dubai auswählen, zu dem und von dort aus gesegelt werden soll. Der Hafen von Harbtoor in Dubai Marina verfügt über riesige und kostenlose Parkplätze für Autos.

Zahlungsplan: 50% Anzahlung / 50% bei Projektabwicklung.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Dubai ist das wichtigste wirtschaftliche und finanzielle Zentrum des Landes. Lokale Immobilien richten sich hauptsächlich an das Hauptgrundstück mit Villen und Wolkenkratzern. Beliebteste Gebiete — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Innenstadt von Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabische Ranches. In Dubai gibt es viele Objekte, die als ” das größte “ charakterisiert sind. Hier sind der höchste Wolkenkratzer der Welt — der Burj Khalifa, die beiden höchsten Hotels — der Sieben-Sterne-Burj Al Arab und der Rosenturm. Eine der Hauptattraktionen der Stadt ist das 5-Slope-Indoor-Skigebiet Ski Dubai mit 60 m künstlichem Berg. Die Einkaufszentren Dubai — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Center, Lamcy Plaza, Mercato Mall und andere — gehören zu den größten der Welt. Die größte künstliche Insel, Palm Jumeirah, wurde in den Gewässern des Persischen Golfs geschaffen.