Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE

Das Projekt ist ein Apartmentkomplex eines 15-stöckigen Turms. Es befindet sich in der Nähe des Stadtteils Burj, in der Nähe der Hauptattraktionen der Stadt und nur eine kurze Autofahrt von den wichtigsten Autobahnen entfernt.

Dieser stilvolle Turm ist nicht nur ein idealer Ort zum Leben. Geschmackvoll gestaltete neutrale Möbel, ausgestattete Küchen und große Balkone ( sind auch eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit.

Der Komplex verfügt über Apartments mit ausgestatteter Küche, 1-3 Schlafzimmer, 1-3 Badezimmer und 1-2 Balkone.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Der Komplex befindet sich in der Business Bay. Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wolkenkratzers Burj Khalifa. In der Nähe befinden sich auch verschiedene Cafés, Restaurants, Einkaufszentren, Jumeirah Beach, DIFC, Krankenhäuser und Schulen.

Der internationale Flughafen Dubai liegt eine 26-minütige Autofahrt entfernt.