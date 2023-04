Wohnanlage Apartments in a first-class complex Berkeley Place with a wide range of amenities, MBR City, Dubai, UAE

Der Wohnkomplex besteht aus Studios und Apartments mit 1 – 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 52 m ² bis 139 m ².

Das Erdgeschoss des Komplexes umfasst Rezeption, Café, Arbeitsplatz, Lesesaal, Lounge, Fahrradabstell- und Wartungsservice, EV-Ladestationen und den Parkplatzeingang der Bewohner, Zugang zum Freizeitpark im Freien und zum Basketballbereich.

Die nächste Ebene bietet einen Arcade-Raum, einen Tischtennisbereich, ein Fitnessstudio im Freien und im Innenbereich, eine Yoga-Deck, eine Dampfdusche und Saunaräume, Umkleidekabinen sowie einen Garten mit Sitzbereichen.

Auf dem Dach befinden sich ein Pool- und Sonnenliegenbereich, ein Außenduschebereich, Umkleidekabinen, ein Wohnbereich und ein Aussichtsplattform, eine Küche und ein Grillplatz.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Zweischeiben-Glas, Glasbalustraden auf Balkonen mit Porzellanfliesenboden im Holzoptik, zentrale Treppen mit Fenstern für Tageslicht, Müllräume mit Recyclingzentren auf jeder Etage und LED-Beleuchtung.

Vorteile

Der Käufer kann eine Aufenthaltserlaubnis von Dubai für Immobilieninvestitionen in Höhe von $ 205.000 erhalten.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Mohammed Bin Rashid City ist ein blühendes Viertel, das Leben, Komfort und Komfort in jeder Ecke inspiriert. Es ist eine wunderschöne Gemeinde am Wasser, die sich über 8 Millionen Quadratmeter wunderschönes, üppige und reiche Landschaften. Mit viel Grünfläche, erstklassigen Annehmlichkeiten und einer vollständig integrierten Gemeinschaft mit Freizeiteinrichtungen, Schulen und Parks ist diese lebendige Gemeinde das perfekte Zuhause. Der Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und atemberaubenden Ziele der Stadt. Fußgängerwege, Park, Radweg und Bushaltestelle unmittelbar neben dem Gebäude. Zu Fuß zum Kanal und zur zukünftigen U-Bahnstation. Enger Zugang zum Stadtzentrum, zum Naturschutzgebiet, zu Einkaufszentren usw.