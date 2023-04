Wohnanlage Modern oceanfront design apartments with balconies, terraces and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Das neue Projekt von Ellington Properties in Zusammenarbeit mit Northacre und Sol Properties ist ein exklusives Apartment am Meer, das von tropischen Palmen umgeben ist und sich auf der Nordostseite des Halbmonds in Palm Jumeirah befindet.

Das Ocean House-Projekt ist eine einzigartige Designlösung, die die grenzenlose Weite des Ozeans mit der hellen Architektur des Wohnkomplexes kombiniert.

Das Innendesign umfasst moderne Formen und Objekte, leuchtende Farben aus Travertin und Naturholz.

Standardwohnungen haben Balkone oder Terrassen. Penthäuser und Maisonette-Apartments verfügen über private Schwimmbäder und Gärten.

Panoramafenster bieten einen unvergesslichen Blick auf den Wolkenkratzer Burj Khalifa, Palm Jumeirah und den Persischen Golf.

Zahlungsplan:

20% - zum Zeitpunkt der Buchung

5% - 60 Tage nach dem Buchungsdatum

5% - 120 Tage nach dem Buchungsdatum

5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses um 20%

5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses um 30%

5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses um 40%

5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses um 50%

5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses um 60%

5% - zum Zeitpunkt des Abschlusses des Projektbaus um 70%

40% - zum Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Poolterrasse: 50 Meter großes olympisches Pool, Kinderbecken, Pavillons und Sitzbereiche mit Liegestühlen und üppiges Grün.

Spa: Eine Vielzahl von Wellnessanwendungen und -einrichtungen, darunter ein Pool-Loungebereich, eine Himalaya-Salzhöhle, eine Aromatherapie-Dusche, eine Hydrotherapie-Spur, ein Dampfbad und eine Sauna.

Fitnesscenter mit Blick auf die Poolterrasse und den Garten, mit moderner Ausstattung, separatem Yoga-Studio, Umkleidekabinen, Dampfbad und Sauna.

Weitere Annehmlichkeiten: zweistöckige Lobby mit Lese- und Ruhebereichen, Club-Loungebereich, Kinoraum, Zigarrenraum, Designerküche für Innen- und Privatveranstaltungen, Konferenzraum und Arbeitsbereich, Bibliothek, Spielzimmer, Galerie und Terrassen zum Entspannen.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Palm Jumeirah bietet die moderne Ära von Innovation, Freizeit und Unterhaltung. Gleichzeitig beeindruckt es Touristen mit seiner Halbmondform, die die moderne Stadt mit der weiten Weite des Ozeans verbindet.

Sie können schnell zu beliebten Zielen gelangen: