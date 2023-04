Wohnanlage High-rise residence Palm Beach Tower by Nakheel, with direct access to beach, near Dubai Marina and Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Gebäuden mit 283 Apartments mit feinem Finish, Einbauschränken und einer Küche mit 3,2 m hohen Decken. Die Fenster blicken auf die Wolkenkratzer von Business Bay.

Einrichtungen des Komplexes:

Schwimmbad

Grill

Fitnessstudio

Bibliothek

Spielplatz

1 Parkplatz für jede Wohnung

Vorteile

Der Käufer kann eine Aufenthaltserlaubnis von Dubai für Immobilieninvestitionen in Höhe von $ 205.000 erhalten.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Gegend wird wegen ihrer Größe und des erwarteten großen Zustroms von Gästen und Besuchern "die Stadt" genannt. Insgesamt sollen in MBR City 26.400 Wohneinheiten gebaut werden, wobei eine eigene Einschienenbahn das Gebiet mit zwei internationalen Flughäfen verbindet. Ebenfalls im Projekt enthalten: Die Mall of the World mit dem weltweit größten Swimmingpool, Krankenhäusern, Schulen, Hotels und Sportzentren. Das Gebiet des Bezirks wird mit Parks bedeckt sein, darunter Golfplätze und ein zentraler Park.

Der Komplex befindet sich in der Nähe der Hauptattraktionen der Stadt. Es gibt auch 2 internationale Schulen und 3 Parks in der Nähe des Projekts. Das Ras al Khor Wildlife Sanctuary, in dem eine große Anzahl von Flamingos lebt, liegt eine 14-minütige Fahrt vom Komplex entfernt. Die Dubai Mall und der Burj Khalifa erreichen Sie nach einer 15-minütigen Fahrt. Das Dubai Financial Center erreichen Sie nach einer 17-minütigen Fahrt.