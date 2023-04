Wohnanlage Residential complex Mag 5 in a developing area, close to large Green Belt supermarkets and botanical gardens, Dubai South, Dubai, UAE

Das Projekt ist eine Wohnanlage mit einem einfachen und funktionalen Design.

Die Wohnanlage besteht aus 13 Gebäuden, von denen jedes über Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern verfügt.

Balkon und Parkplätze für jede Wohnung.

Das Hotel liegt in der Nähe der Expo 2020 und der Parks und Resorts von Dubai, nur wenige Minuten von der U-Bahn-Station entfernt und in der Nähe der größten Supermarktkette Green Belt in den VAE.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Das Projekt umfasst auch Jogging- und Radwege, Restaurants und Einkaufszentren.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Dubai South ist eine Wirtschaftszone, die eine Reihe von Aktivitäten unterstützen wird, darunter Logistik, Luftfahrt, Handel, Ausstellung, humanitäre, Wohn- und andere verwandte Unternehmen. Dubai South ist ein Entwicklungsgebiet für 1 Million Menschen und 500.000 Arbeitsplätze. Fast doppelt so groß wie Hong Kong Island.

Sie finden beliebte Orte in der Nähe: