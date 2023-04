Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE

Das Projekt ist ein Komplex mit Infrastruktur und Stadthäusern mit 4 bis 5 Schlafzimmern im Stil der maltesischen und mediterranen Kultur und Architektur. Die Stadthäuser sind von azurblauen Lagunen, weißen Sandstränden und tropischen Pflanzen umgeben.

Praktischer Zahlungsplan:

20% - Vorauszahlung,

60% - während des Baus,

20% - zum Zeitpunkt der Lieferung.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Weitere Einrichtungen: Café, Supermarkt, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Wellnesscenter, Wasserattraktionen, Yoga-Bereich, VR-Park und schwimmender Blumenmarkt.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das DAMAC Lagoons-Gebiet liegt nur wenige Minuten von DAMAC Hills entfernt, einer erstklassigen Golfgemeinschaft, die ihren Bewohnern Zugang zu Aktivitäten wie Golf, Wellenbad, Reitclub, Streichelfarm bietet, Angelsee, Skatepark, Sportplätze und vieles mehr.

Nächste Einkaufszentren sind First Avenue Mall ( 5 Minuten ), City Center Me'aisem ( 10 Minuten ), Cityland Mall ( 8 Minuten ) und Mall of the Emirates ( 25 Minuten ).

Die nächstgelegenen medizinischen Zentren sind das Prime Medical Center ( 5 Minuten ), das Aster Medical Center ( 8 Minuten ), das Mediclinic Parkview Hospital ( 10 Minuten ) und das NMC Royal Hospital ( 15 Minuten ).

Der internationale Flughafen Al Maktoum liegt eine 20-minütige Autofahrt entfernt.

Der internationale Flughafen Dubai liegt eine 30-minütige Autofahrt entfernt.