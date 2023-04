Wohnanlage Safa Two futuristic residential complex with designer finishes, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Das Projekt ist ein Luxuswohnwohnkomplex im Herzen von Dubai. Das Projekt bietet moderne Apartments mit geräumigem Interieur und spektakulärem Blick von den Fenstern. Jedes Apartment verfügt über private Pools und Balkone.

Der Komplex hat auch viele Annehmlichkeiten: 3 Geschäfte, Dampfbad, Sauna, Whirlpool, Wasserkaskadenpools usw.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Sheikh Mohammed bin Zayed Road in der Nähe des Dubai International Stadium und bietet alles, was Sie für den Alltag in der Nähe benötigen. In der Nähe gibt es eine Schule, ein Krankenhaus, Geschäfte und einen Golfplatz.