Wohnanlage New residence Golf Gate with a golf course and green areas close to Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2026

WILLKOMMEN IM PRIME HOTEL DES LEBENS NONALEKO AUS DEM DUBA — CREEK VISTAS HEIGHTS CENTER.

Sobha Creek Vistas besteht aus zwei exquisiten Türmen in der Nähe des lebhaften Zentrums von Dubai mit hochwertigen Oberflächen und einzigartigem Charme, der seinesgleichen sucht.

Genießen Sie ein neues Maß an Luxus an der exklusiven Adresse. Der Höhepunkt des modernen Lebens in 64 Etagen erstklassiger Handwerkskunst.

Maßgeschneiderte Residenzen mit Fenstern in voller Höhe, um die umfassende Sicht zu maximieren.

Tauchen Sie ein in einen hochmodernen Pool oder arbeiten Sie am Bräunungslinien am — -Pool.

Seien Sie besser dank eines voll ausgestatteten Fitnessraums, das außergewöhnliche Bedingungen verspricht, um den Alltagsstress abzubauen.

Fangen Sie den Puls einer Stadt, in der Entspannung und Vergnügen organisch mit magischen Momenten in der Hartland-Gemeinde verflochten sind.



Die Hauptmerkmale des Objekts:

-1 Schlafzimmer

- 2 Badezimmer

- Größe: 748,95 sq. Ft

- ausgewählter Parkplatz

Platz

- Kinder- und Erwachsenenbecken

-Sportraum

- Kinderspielplatz

-Investitionsmöglichkeiten

Ort:

- 15 Minuten zur Dubai Mall und zum Burj Khalifa

- in der Nähe des Reservats Ras al-Khor

- zwei Schulen in Sobha Hartland