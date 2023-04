Wohnanlage Rove City Walk residential complex by Emaar in the lively area, Al Wasl, Dubai, UAE

Das Rove City Walk Hotel wird vom modernen Betreiber Rove Hotels verwaltet.

Das Hotel befindet sich in der belebten Gegend von Al Wasl. Es gibt mehrere große Einkaufszentren mit Burberry- und Dior-Boutiquen, berühmte Restaurants wie KISHMISH at One Third und The Square by Meraas. Neben dem Hotel befindet sich die Coca-Cola Arena, in der die größten und besten Shows, Konzerte und Sportveranstaltungen stattfinden. Und es gibt auch den Green Planet-Komplex, eine vierstöckige Kuppel mit einem Regenwald, exotischen Pflanzen, Vögeln und Tieren.

Ausrüstung

Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hotels zählen ein Gemeinschaftsraum, ein Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort.

Das Hotel wird bei Buchung mit 8,9 bewertet

Der Eigentümer des Zimmers kann bis zu 2 Wochen im Jahr kostenlos im Hotel übernachten und erhält 50% Rabatt auf Unterkunft und F & B in allen Rove Hotels.

Der Entwickler des Projekts ist Emaar Properties - einer der größten Entwickler der VAE mit weltweitem Ruf. Das Unternehmen ist erfolgreich in mehr als 35 Ländern tätig, der Haupttätigkeitsort bleiben jedoch die Emirate. Die berühmteste Errungenschaft von Emaar war die Gründung der Innenstadt von Dubai, zu der das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, die Dubai Mall und der Dubai Fountain gehören. Emaar Properties war auch Entwickler von Stadtteilen wie Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront und anderen.

VorteileLage und nahe gelegene Infrastruktur

Al Wasl und Downtown Dubai sind nur durch die Sheikh Zayed Rd getrennt, sodass Sie in wenigen Minuten vom Hotel in die beliebteste Gegend von Dubai gelangen können. Entfernungen: