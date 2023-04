Wohnanlage Elite residential complex Beach House with hotel services and a private beach on Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Elite-Wohnkomplex auf der legendären Palm-Insel. Das Projekt besteht aus zwei Wohngebäuden, einem freistehenden Clubhaus, einem Landschaftsbereich mit Schwimmbädern, einem Privatstrand und Bereichen für Sport und Erholung.

Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit 1-3 Schlafzimmern und Penthäusern mit 4 Schlafzimmern. Die Apartments mit vier Schlafzimmern im ersten Stock verfügen über Schwimmbäder.

Das Design ist minimalistisch und hat einen Naturstil. Viele lebende Pflanzen sind enthalten, um die Zimmer, Terrassen und den Außenbereich zu gestalten.

Bequemer Zahlungsplan:

30% ist Anzahlung;

5% Zahlung – 40% Projektabschluss;

5% Zahlung – 50% Fertigstellung;

5% Zahlung – 60% Fertigstellung;

5% Zahlung – 70% Fertigstellung;

50% Zahlung – bei Projektabwicklung.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Rund um den Pool: Vitaminbar mit erfrischenden Getränken, Ruhebereich mit bequemen Sonnenliegen und separates Kinderbecken, das als tropischer Dschungel eingerichtet ist.

In der Wohnanlage: Kinderclub, Cafeteria, Konferenzraum, Bibliothek und Arbeitsraum.

Das separate Gebäude umfasst einen Club-Loungebereich mit Bar, Küche, einen Tagungsraum mit Präsentationsdisplay, einen Esszimmer, einen Weinkühlschrank und eine Außenterrasse.

Vorteile Lage und Kosten der Wohnungen

Einzigartige Gelegenheit, Immobilien auf Palm Jumeirah zu kaufen, da die Insel fast vollständig aufgebaut ist. Die Kosten für Apartments überschreiten nicht den Durchschnitt der Insel, und das Serviceniveau ist vergleichbar mit den besten Hotels in Dubai.

Infrastruktur entwickelt

Trotz der Tatsache, dass der Komplex nur aus 123 Apartments ( besteht, übersteigt die Qualität seiner Luxushotelinfrastruktur noch bevölkerungsreichere Komplexe im Zentrum von Dubai.

Schwimmbad

Dieses Projekt übertrifft alle anderen Hotels, indem es einen riesigen 400 m2 großen Infinity-Pool mit Meerblick bietet.

Privatstrand

Dank der Tatsache, dass sich der Komplex in der Nähe der Meerenge befindet, die den Pool der Insel mit dem offenen Meer verbindet, stagniert das Wasser hier nicht und bleibt sauber.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Der Komplex befindet sich im östlichen Teil der Insel Palma Jumeirah neben der Meerenge. Es bietet einen Panoramablick auf den Persischen Golf, das berühmte Burj Al Arab Hotel, die "Palmenblätter" auf der Insel, die königlichen Hotels Atlantis und Atlantis.

Mit dem Auto dauert es ungefähr 30 Minuten, um ins Zentrum von Dubai zu gelangen. Darüber hinaus ist die Insel durch eine Einschienenbahn, die durch das Zentrum von Palma führt, mit dem Festland verbunden.

Es gibt mehrere große Supermärkte auf der Insel. Die britischen und amerikanischen Schulen befinden sich auf dem Festland in der Nähe von Palma in den Gebieten Al Barsha und Al Sufouh in 20 Minuten mit dem Auto.