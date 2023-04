Residenz Kvartira s 1 spalney v prestizhnom rayone

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk!



Levanto – ein neues Wohnprojekt im Jumeirah Village Circle ( JVC ). Der Komplex besteht aus drei Gebäuden, die von üppigen Gärten und Landschaftsbereichen umgeben sind. Levanto bietet Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sowie eine Sammlung von Maisonetten mit 2 Schlafzimmern und Premium-Maisonetten mit 3 Schlafzimmern, einem privaten Whirlpool und einem Decksgarten.



Interne Infrastruktur:



- Kinderspielzimmer;

- Kino;

- Billard;

- Bowling;

- Ruheraum;

- Erholungsgebiet;

- Bibliothek;

- Fitnessraum;

- Halle für Pilates und Yoga;

- Tischtennis;

- Parken.



Ort:



- Circle Mall JVC - 2 km.

- Schule - 2,8 km.

- Burj Khalifa - 23 km.

- Apotheke - 170 m.

- Flughafen - 32 km.





