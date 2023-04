Residenz Kvartira s vidom na prestizhnyy golf-klub

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Optional können die Apartments voll möbliert geliefert werden. Die Wohnungen werden bei jungen Fachleuten und Geschäftsleuten aufgrund des erschwinglichen Mietpreises und zahlreicher sozialer Bereiche beliebt sein.

Auf dem Territorium gibt es einen Swimmingpool, ein Kino, einen Spielbereich, Bowling, ein Café und ein Restaurant, einen Fitnessraum, ein Yoga-Studio, einen Food Court, einen Grillplatz, eine Sauna, ein Dampfbad, eine Wäscherei, ein Supermarkt. Es werden separate Arbeits- und Kommunikationsbereiche eingerichtet - Loungebereich, Coworking Space und Bibliothek.

Wohnbereiche - von 25 bis 72 m2

Fertigstellung - Juni 2023.

Vorteile

Installationsplan ist möglich.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Jumeirah Village Triangle ist eine neue eigenständige Wohngemeinschaft mit gut entwickelter Infrastruktur. Die Gegend wird von niedrigen Apartmentkomplexen, Villen und Stadthäusern dominiert. Die meisten Einrichtungen wurden in Betrieb genommen. Das Gebiet hat die Infrastruktur entwickelt: Es gibt Schulen und Kindergärten, einen Brunnen und einen Landschaftsteich, Landschaftsparks und Gärten mit Wander- und Joggingpfaden, Kinderspielplätze, Tennisplätze, Grillplätze, Geschäfte und Supermärkte. In naher Zukunft wird in JVT das Mega-Mall Al Khail Avenue mit einer Fläche von 185.000 m ² eröffnet. Das Gebiet hat direkten Zugang zur Al Khail Road und zur Sheikh Zayed Road und bietet JVT eine bequeme Erreichbarkeit des Transports.