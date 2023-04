Residenz Sovremennaya kvartira v kultovom rayone

HILFE, IN DUBAE ZU JELIET ZU GEHEN! VOLL FRÜH GEMACHT!!!



Marina Residences - Der Komplex befindet sich im Dorf AL Hamra, wo Sie alles für ein angenehmes Leben, Ihren eigenen Strand, viele Pools, Spielplätze, Sporthallen finden, Fünf-Sterne-Hotels und Einkaufszentrum Al Hamra Mall. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Yachtclubs Sailling Club und es gibt auch direkten Zugang zum Strand.

VORTEILE:

- Schwimmbad;

- Golfplatz;

- Spielplatz;

- medizinische Einrichtungen;

- Restaurants / Cafés;

- eigener Strand;

- Parken für Yachten;

- Supermarkt;

- Schule;

- Kindergarten.



WIRTSCHAFTLICHER VORAUS:



- Kommission 0%;

- Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung;

- Kapitalrendite;

- Zinsfreier Ratenzahlungsplan;

- Hohe Nachfrage nach Mietern;

- Nur zuverlässige Entwickler;

- Sicheres Geschäft.



WARUM SIE MIT UNS ARBEITEN KÖNNEN:



- Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung.

- Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen.

- Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai.

- Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden.

- Wir arbeiten ohne Provision.



Schreiben Sie oder rufen Sie uns an und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in Dubai erzählen! Beratung ist kostenlos!