Apartment mit Panoramablick auf den Burj Khalifa, den Dubai Creek und die Innenstadt von Dubai.



Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion.



Fawad Azizi Residence ‒ ein neues Wohnprojekt in Dubai Healthcare City. Jedes Apartment verfügt über ein durchdachtes Layout, hochwertige Oberflächen, ein exzellentes modernes Design und geräumige Balkone, die die Möglichkeit einer guten Erholung unter freiem Himmel bieten.



Die Bewohner der Fawad Azizi Residence haben Annehmlichkeiten wie:



- « Smart Home »;

- Anschluss von Wohnungen und Studios an die zentrale Klimaanlage;

- Fitnessraum;

- Videoüberwachung und Sicherheit rund um die Uhr;

- Grillplatz;

- Sicherheit;

- Schwimmbad;

- Spielplatz;

- Tennisplatz;

- Tiefgarage;

- Laufband;

- Erholungsgebiet;

- angelegter Garten;

- überdachter Parkplatz;

- Gewächshaus.



STANDORT:

Die Fawad Azizi Residence bietet bequemen Zugang zu bis zu zwei wichtigen Autobahnen. Dies macht es einfach, mit dem Auto zu wichtigen Sehenswürdigkeiten von Dubai und zu den Industriegebieten der Stadt zu gelangen.



- Clemenceau Medical Center - 10 Minuten zu Fuß;

- Latifa Hospital - 5 Minuten mit dem Auto;

- Dubai Mall 10 Minuten mit dem Auto;

- Jadaf MAG Creek Park - 10 Minuten zu Fuß;

- Zabeel Park - 10 Minuten mit dem Auto;

- Sportakademien Al Wasl Swimming Academy und Al Wasl Tischtennisakademie - 5 Minuten mit dem Auto.



DOPPELT:

Dubai Healthcare City ‒ Dubai, bekannt für seine Gesundheits- und medizinischen Einrichtungen sowie den einfachen Zugang zum Kulturzentrum und den Hauptattraktionen der Stadt. All dies macht den Wohnungsbau in Dubai Healthcare City zu einer hervorragenden Wahl für diejenigen, die eine profitable Investition tätigen möchten.



Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden uns kostenlos über alle Objekte von Dubai beraten!