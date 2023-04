Residenz Kvartira na yuge Dubaya s krasivym vidom

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2025

Waves Opulence im Sobha Hartland Dubai ist die letzte Wohnsiedlung am Wasser der Sobha Group, die die luxuriösesten Apartments mit 1-4 Schlafzimmern bietet. Entdecken Sie die Bedeutung Ihrer Lebensstilauswahl im letzten Teil der Wellen-Trilogie in Sobha Hartland, in der das geschmackvollste Leben am Strand in der Region stattfindet. Es ist 8 Minuten vom Burj Khalifa entfernt.

Luxusapartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern am Wasser

Premium Annehmlichkeiten und Luxus umgeben

Überall üppiges Grün

Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen

Moderner Luxus mit exklusiven Annehmlichkeiten am Strand

Ansichten von Hartland und Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

Zahlungsplan: 60% beim Bau und 40% bei Fertigstellung.

Fertigstellung: September 2025

Diese Auflistung stammt direkt vom Entwickler, Käufern und Agenten willkommen.