Designwohnung mit einer sehr profitablen Lage in Dubai!



Multifunktionskomplex Avanti Tower – des Entwicklers Damac Properties. Das Hotel liegt im Geschäftsviertel von Business Bay. Das Design des Komplexes wurde von Spezialisten der Engineering Consultants Group entwickelt.



Die Apartments sind möbliert und mit allen notwendigen Haushaltsgeräten ausgestattet. Der Innenraum ist in einem modernen Stil in einer neutralen Farbpalette gestaltet. Jedes Schlafzimmer hat ein Badezimmer. Es gibt auch ein Ankleidezimmer und einen Balkon.



Die Apartments haben eine große Menge an künstlichem und natürlichem Licht. Zusammen mit vielen Panoramafenstern verleiht dieses Farbschema dem luxuriösen Komplex ein frisches und elegantes Aussehen.



Der Avanti Tower ist eine ideale Lösung für Paare mit Kindern, da die internen und externen Infrastrukturen des Komplexes alle Voraussetzungen für einen komfortablen Aufenthalt und eine interessante Freizeit bieten. Der Komplex des Cafés in der Lobby verfügt über einen Swimmingpool mit einstellbarer Wassertemperatur, eine Sauna, einen Spielplatz und einen großen Parkplatz.



STANDORT:

Der Avanti Tower befindet sich in der Business Bay und bietet einfachen Zugang zur wichtigsten Transportarterie — Al Khail Rd in Dubai. Daher dauert der Weg zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Objekten der Stadt nicht länger als 40 Minuten.



- Das weltweit größte Einkaufszentrum ist die Dubai Mall - 10 Autominuten entfernt.

- Internationaler Flughafen Al Maktoum - 35 Autominuten entfernt.

- Internationaler Flughafen Dubai – 15 Autominuten.

- Jumeirah Beach - 10 Autominuten.

- Al Quoz Pond Park Park - 5 Autominuten entfernt.

- Global Village liegt eine 20-minütige Fahrt vom Global Village entfernt.

- UTM Medical Company, Medlife Healthcare Group, Health GPS - 10-15 Minuten zu Fuß.

- Schulen und Kindergärten - 5-7 Autominuten.



INVESTITIONSDATENSCHUTZ:

Die Apartments sind hochprofitabel, da sich der Komplex in einer der am weitesten entwickelten und beliebtesten Gegenden der Dubai Business Bay ( Business Bay ) befindet.



