Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion.



Eine einzigartige Wohnung direkt am Ufer des Persischen Golfs mit Meerblick!



Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes!



Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung:

- Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern;

- Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens;

- Zinsfreie Rate für 7 Jahre;

- Kostenlose rechtliche Unterstützung;

- Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln;

- Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln.



Der Wohnkomplex liegt am Ufer des Persischen Golfs. Derzeit ist der höchste Wohnkomplex. ANWA ist der erste Turm, der in der neuen Wohngegend von Dubai Maritime City aufleuchtet. Hier können Sie die Verbindung trennen und dabei im Zentrum von allem bleiben, was passiert. Alle Apartments bieten Meerblick.



Anwa von Omniyat-Bewohnern hat Zugang zu einem Swimmingpool, einem Fitnessstudio, Sportgärten und einem komfortablen Aufenthalt.



PLÄNE UND AUSBILDUNGEN:



- Landschaftspool;

- Kinderspielplatz und Pool;

- Terrasse mit Heizung;

- schöne angelegte Gärten;

- Kinderspielplatz;

- Yachthafen.



SPIELE DES ORTES DES STATUS:



- 15 Minuten ins Zentrum von Dubai;

- 25 Minuten nach Dubai Marina;

- 15 Minuten zum Flughafen.



Nicht weit von Anwa by Omniyat in anderen Sektoren der Halbinsel befinden sich das Maritime Academy, Museum und Oceanography Center. Ebenfalls auf der Halbinsel entwickelte sich ein aktiver Urlaub, einschließlich Tauchen, Yachtsport und anderer Unterhaltung. Zu Fuß erreichen Sie den Strand und die Promenade.



Die nächsten Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen erreichen Sie mit dem Auto in wenigen Minuten.



Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche.

Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!