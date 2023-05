Wohnanlage Rezidenciya v uyutnom kurortnom ugolke

Avsallar, Türkei

von € 101,500

Kapitulation vor: 2023

Die Residenz Nummer 3 ist ein neuer Luxuswohnkomplex in: Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, Türkei. Das Projekt wurde auf einer Fläche von 1010 m ² gebaut und bietet Platz für 25 Apartments mit luxuriösem Design. Es ist wichtig zu beachten, dass sich das Projekt nur 1 km vom Zentrum von Avsallar und 2 km vom Strand von Injekum entfernt befindet! Die umliegende Natur und der Panoramablick auf die Berge und das Meer schaffen eine Atmosphäre der Ruhe. Durch die Verfügbarkeit von Filialisten wie Migros, Carrefour, A101 und Bim können Sie schnell und bequem alles kaufen, was Sie für den Alltag benötigen. In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen! Dies ist ein ausgezeichnetes Projekt, das den Wünschen und Bedürfnissen der ständig wachsenden Nachfrage nach Luxustourismus in der Türkei gerecht wird. LCD-PLUS: - Blick auf die Berge - Meerblick - Kinderspielplatz - Whirlpool - Videoüberwachung rund um die Uhr - Parken - Küche im amerikanischen Stil - Pool - Sicherheit rund um die Uhr - Grillplatz - Sauna - Fitness Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!