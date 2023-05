Wohnanlage Uyutnaya kvartira na beregu morya

Kargicak, Türkei

von € 169,000

215–13 800 m² 2 Wohnungen

Kapitulation vor: 2023

Wir präsentieren Ihnen das grandiose Projekt des Premium-Wohnkomplexes - Klasse Al Firdaus von der Baufirma Kurt Safir. Ein Wohnkomplex mit einzigartiger Infrastruktur in der malerischen Gegend von Alanya, Kargyjak. Dank der erfolgreichen Wahl des Landes, nämlich eines der Hügel am Fuße des Stiergebirges, bieten absolut alle Apartments einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer, die Stadt und die alte Festung von Alanya. Kargicak ist ein Elitegebiet, das nur eine 20-minütige Fahrt vom Zentrum von Alanya entfernt zwischen dem Stiergebirge und dem Mittelmeer liegt. Al Firdaus ( “ höchster Paradiesgrad ” ) ist eine gute Wahl für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil und einen privaten, delikaten Zeitvertreib schätzen. Die Hauptpriorität des Komplexes ist ein Halal-Konzept, eine besondere Infrastruktur und Atmosphäre für Kunden, die sich zum Islam bekennen. In diesem Projekt werden unter Berücksichtigung der Regeln der Privatsphäre und Tradition alle Voraussetzungen für einen qualitativ hochwertigen, komfortablen Urlaub und das Leben muslimischer Familien erfüllt . Der Wohnsitz ist eine ideale Option für einen bestimmten Kundenkreis, der aus religiösen und ethischen Gründen nicht in klassischen Wohnkomplexen untergebracht werden kann, haben aber genug Budget, um Eigentümer von Premium-Immobilien zu werden. Al Firdaus wird nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch eine Art kulturelles Zentrum. Eine multifunktionale Infrastruktur befindet sich in einem separaten Gebäude: Gebetsräume, Geschäftsveranstaltungsräume, ein Restaurant, ein Kino, eine Bibliothek, separate Erholungsgebiete und SPA. Ein Komplex mit bezauberndem Panoramablick ist in den klassischen Traditionen der islamischen Architektur gestaltet. Während des Baus werden umweltfreundliche Materialien und moderne Technologien von höchster Qualität eingesetzt. Die Residenz befindet sich auf einem Grundstück von 13800 m2 und besteht aus sieben 4-stöckigen Blöcken und 104 Luxusapartments verschiedener Layouts. Die Apartments werden mit einer Klimaanlage, einem warmen Bodensystem und Haushaltsgeräten ausgestattet. Die Penthäuser werden Saunen und Innenpools auf Terrassen haben. Die exklusive Infrastruktur des Komplexes wird sein: Überdachte Pools mit gereinigtem Anolithwasser ( zur Vorbeugung von COVID-19 und anderen Viren ) Überdachte Wasserparks Erholungsräume Saunen Hamams Römischer Dampf Massageräume und VIP-Massageräume mit Whirlpool Fitnessstudios Spielplätze für Kinder, Kindergarten Restaurant Kino Bibliothek Tagungsräume und Geschäftstreffen Gebetsräume Gastwohnungen Gärten mit Landschaftsgestaltung Transfer in die Stadt und zum Strand Parkplatz Generator Verbessertes Sicherheits- und Videoüberwachungssystem Eigenschaften von Wohnungen: Stahlfronttüren PVC doppelt verglaste Fenster Fußböden - Cafe Wände - wasserdichte Farbe Küche mit vollem Möbelset, Granitoberflächen und Haushaltsgeräten ( Spirit, Herd, Haube, Geschirrspüler, Waschmaschine und Kühlschrank ) Badezimmer mit einer ganzen Reihe von Sanitär- und Möbeln Filzheizung Konditionierungssystem Grundlegende und zusätzliche Beleuchtung Große Balkone und Terrassen WLAN-Internetzugang Satellitenfernsehen Arten von Wohnungen: 1 + 1 ( 57-64 m2 ) - 42 Wohnungen 2 + 1 ( 80-99 m2 ) - 44 Wohnungen 2 + 1 Gartenduplex ( 105 m2 ) - 2 Wohnungen 3 + 1 Penthouse mit Pool ( 209 - 215 m2 ) - 8 Wohnungen 4 + 1 Gartenduplex ( 148 m2 ) - 2 Wohnungen 4 + 1 Penthouse mit Pool ( 290 - 320 m2 ) - 5 Wohnungen 5 + 1 Penthouse mit Pool ( 334 m2 ) - 1 Wohnung