Wohnanlage Kompleks v samom uyutnom rayone Alanii

Mahmutlar, Türkei

von € 138,000

Zentrale Wohnung in Alanya mit separater KücheDiese zentrierte Wohnung in einem modernistischen Gebäude in Alanya, Mahmutlar, entfernt sich von allem, was Sie brauchen. Die Restaurants, Cafés, Supermärkte, Strände und alle sozialen Annehmlichkeiten sind zu Fuß erreichbar. Der Komplex wurde 2008 mit einem modernen Äußeren erbaut. Die Wohnung befindet sich in sehr gut bewirtschafteten Komplexen, so dass alle öffentlichen Bereiche neu aussehen, um das andere Gebäude in der Gegend zu vergleichen. Diese Wohnung in Mahmutlar zum Verkauf, nur 250 Meter von den Sandstränden von Mahmutlar entfernt. Viele Restaurants servieren englisches Frühstück in der Umgebung. Nachdem Sie gefrühstückt haben, können Sie in den Strandcafés mit kalten Mojitos Sonne genießen. Diese Wohnung in Alanya, Mahmutlar, verfügt über einen sehr großen Balkon mit Pool- und Stadtblick, eine separate Küche und Einbauschränke. Diese 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Alanya ist ideal für große Familien oder wenn Sie Ihre Wohnung mit einer weiteren Familie nutzen möchten. Fitness Schwimmbad Parkplatz Doppelglasur Fenster Klimaanlage