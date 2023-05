Wohnanlage Ekologichnyy kompleks v okruzhenii gor

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.



Botanik Garden ist ein erstklassiger Wohnkomplex in der Gegend von Kestel zwischen Mahmutlar und Tosmur. 15 Minuten vom Zentrum von Alanya entfernt. Kestel ist ein Ort, an dem Sie sich zurückziehen und die Schönheit des Mittelmeers und des Toros-Gebirges genießen können.



Der Komplex “ Botanischer Garten ” wird aus modernen und umweltfreundlichen Materialien betrachtet. Panoramafenster und offene Balkone sorgen für einen lakonischen und modernen Look. Die komplexe Fläche beträgt -12.000 Quadratmeter. m. Der Komplex besteht aus zwei Blöcken mit fünf Etagen.



Apartments mit modernen Layouts von 43 bis 130 Quadratmetern. m. Lineare zwei - dreizimmer, zweistöckig mit zwei Schlafzimmern und zwei Ebenen mit vier Schlafzimmern. Apartments mit sauberer Dekoration, mit Schrankmöbeln, Küchen und Bädern. Die Apartments bieten einen atemberaubenden Panoramablick auf das Mittelmeer.



Komplexe Infrastruktur:

- Kinderzimmer;

- Pool;

- Fitnesscenter;

- Sauna.



Zu Fuß erreichen Sie die moderne Infrastruktur mit Restaurants, Cafés, einem Spielplatz und einer Promenade mit Radwegen. Kestel hat auch eine Schule und eine Universität.



Der Wohnkomplex Botanik Garden ist eine ideale Lösung für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition.



