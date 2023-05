Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more

Mahmutlar, Türkei

von € 142,000

-Ein schönes Apartment mit einem Schlafzimmer, nur 200 m vom Sandstrand von Mahmutlar entfernt, zu Fuß zu allen Annehmlichkeiten, Einrichtungen wie Swimmingpool, finnischer Sauna und... Mit all diesen Merkmalen ist diese Eigenschaft perfekt für diejenigen, die ein Schlafzimmer Apartment in Strandnähe suchen. Wohnung in der Nähe des Mahmutlar Beach in AlanyaDie Wohnung befindet sich im Stadtteil Mahmutlar in Alanya und in der Nähe des Sandstrandes. Das Anwesen liegt in der Nähe vieler Restaurants, Supermärkte, Geschäfte und Apotheke. Sie können auch auf einem Wanderweg zwischen dem mediternischen Garten gehen. Die Alanya Apartments sind 65 Quadratmeter groß und bestehen aus einem Wohnzimmer mit offener Küche, einem Badezimmer und einem Schlafzimmer. Dieses Apartment mit einem Schlafzimmer bietet viele Möglichkeiten zum Entspannen und Genießen Ihres Urlaubs wie Fitnesscenter, Swimmingpool, Sauna, angelegter Garten, 24 / Sicherheit, Überwachungskameras