Wohnanlage Roskoshnyy kompleks v populyarnom rayone

Mahmutlar, Türkei

von € 74,000

40 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2020

Wir präsentieren Ihnen unser eigenes Projekt von «Zera Homes». Suchen Sie nach erschwinglichen Wohnungen zu vermieten? Oder Sie möchten eine Budgetoption für Familienurlaub und Leben kaufen, ohne unnötige Infrastruktur zu bezahlen? Unser Angebot ist also für Sie! Der neue Komplex befindet sich im Bau, nur 400 m vom Mittelmeer entfernt, mit geringen Stromrechnungen, aber hochwertigen Oberflächen im entwickelten umweltfreundlichen Viertel Alanya - Mahmutlare! Entdecken Sie den neuen Wohnkomplex «Zera Panorama 1»! p>

In der nicht so großen, gemütlichen Gegend des Komplexes wird es viel Grün geben, einen Außenpool mit Sonnenschirmen und Sonnenliegen, einen elektrischen Generator. Ein Hausmeister kümmert sich um das Haus, um aktuelle Probleme zu lösen. Das Gebiet des Komplexes wird eingezäunt und entwickelt. Satellitenfernsehen wird funktionieren. Der Komplex bietet Apartments 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1 Maisonette, te Open Wohnzimmer Verfügbarkeit Küche im amerikanischen Stil, Schlafzimmer, Bad, großer Balkon und Flur. Die Apartments sind geräumig gestaltet, sauber und schlüsselfertig eingerichtet und mit einem Küchenset und Scheinwerfern ausgestattet. Die Badezimmer umfassen alle wichtigen hydraulischen Installationen, Kräne und Glasduschen. Der Boden und die Wände sind mit schönen Fliesen gefliest. Und auch ein Headset für Badezimmer und Ndash; Spiegel und Kleiderschrank. Die Fläche der Wohnungen beträgt 40 bis 76 Quadratmeter. Meter. p>

Alle Apartments bieten einen schönen Blick auf das Toros-Gebirge und die Stadt. Der Hauptvorteil dieser Residenz, eine großartige Lage im Zentrum des Stadtteils Mahmutlar, ist gleichzeitig die Nähe zum Meer und zum herrlichen Boulevard am Meer, der so angenehm spazieren geht und die elegante Natur von Alanya bewundert Sport, Fahrrad fahren und laufen. p>

In der Nähe des Komplexes befindet sich eine entwickelte städtische Infrastruktur, die für ein komfortables Leben erforderlich ist: Geschäfte, Apotheken, Postämter, Cafés, Krankenhäuser, Banken. Sowie öffentliche Verkehrsmittel halten. Samstags gibt es einen Ausfahrtsbasar mit einer großen Auswahl an Gemüse, Obst, ländlichen Produkten und Süßigkeiten. Und vor allem besteht der Vorteil beim Kauf einer Wohnung in der Bauphase darin, dass - dies ist keine zinslose Zahlung - 30% gleichzeitig gezahlt und der Rest sechs Monate lang bezahlt wird. Dies ist eine sehr profitable Option, um Immobilien in der Türkei zu kaufen, da der Preis in der Bauphase um 30% niedriger ist. Sie können jede Option mit Blick auf eine beliebige Seite der Welt auswählen. Während es in der Bauphase nicht so viele Optionen gibt. p>

Der Bau beginnt am 25. Dezember 2019.und endet im Dezember 2020. p>

Projekt «Zera Panorama 1» mit «Zera Homes» - Dies ist ein Ort für diejenigen, die sich für einen mentalen, erholsamen Urlaub und ein Leben in Alanya für sich und ihre Familie entscheiden. p> Verpassen Sie nicht Ihre Chance, diese Immobilie in der Türkei zu bekommen! Wir beantworten gerne alle Fragen zu Leben und Immobilien in Alanya! p>