Wohnanlage Roskoshnyy kompleks s neobychnym dizaynom

Avsallar, Türkei

In Avsallar, 25 km. Im Nordwesten von Alanya in Richtung Antalya, nur 1300 Meter vom berühmten Strand von Incekum entfernt, wird ein multifunktionaler Komplex gebaut, bestehend aus 1 Wohnblock und einer Gesamtfläche von 1468 m2, einschließlich eines Wohnteils und einer eigenen Infrastruktur. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um ein Geschäft zu machen, da die Preise für Immobilien auf dem Primärmarkt stetig steigen und eine stabile Nachfrage haben. Die entwickelte Infrastruktur und eine breite Palette von Wohnungen machen die im Bau befindlichen Projekte zu einem attraktiven Investitionsprodukt. Dieses Projekt erfüllt in all seinen Merkmalen die Anforderungen an hochpreisige Objekte vollständig, und eine funktionierende interne Infrastruktur bietet den Bewohnern alles, was sie brauchen: Von Ihrer eigenen Wohnung aus können Sie in den ersten Stock zum Fitnessstudio, zur Sauna, zum Spielplatz und zum Schwimmbad gehen. Die öffentlichen Bereiche und Apartments sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet und die Layouts der Apartments können jede Nachfrage befriedigen. Aus Sicherheitsgründen werden auf dem Gebiet CCTV-Kameras angezeigt, und der Zugang zum Wohngebiet ist für Außenstehende geschlossen. Schwimmbad Kinderbecken Sauna Außenspielplatz Innenspielplatz Videoüberwachungssystem Geschlossener Bereich Internet im gesamten Komplex Generator Aufzug Abschluss des Baus des Komplexes 01.01.2023 Mit einer ersten Zahlung Von 40% ist die Zahlung per Raten möglich, bis das Projekt in Betrieb genommen wird.