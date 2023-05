Wohngebiet Dlya prozhivaniya ili dlya investiciy

Alanya, Türkei

Kapitulation vor: 2022

< p > Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Etage befinden sich 10 Apartments. Die Kosten für Wohnungen beginnen bei 70.000 Euro. < / p >< p > Der große Vorteil des Komplexes ist seine unmittelbare Nähe zum berühmten Keikubat-Strand, nur 200 Meter entfernt. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befindet sich alles: Bars, Nachtclubs, Böschungen, Yachthafen, Geschäfte, Märkte und Parks. < / p >< p > Das Gebiet des Komplexes steht rund um die Uhr unter Schutz, verfügt über einen Außenpool, in dessen Nähe wird ein Mini-Wasserpark — errichtet. Darüber hinaus gibt es eine Bar und ein Restaurant, einen Kinderspielbereich geschlossener Art und einen Grillplatz an der frischen Luft. Im Erdgeschoss finden Sie einen Empfang mit einem Concierge statt, der bei Fragen hilft. < / p >< p > Komplexe Infrastruktur: < / p >< ul >< li > Gärten und grüne Gassen < / li >< li > Offener Pool < / li >< li > Kinderbecken < / li >< li > Pool Bar < / li >< li > Lobby, Empfang, Concierge < / li >< li > Innenpool < / li >< li > Fitness - Halle < / li >< li > Sauna, Hamam < / li >< li > Satellitenfernsehen < / li >< li > Internet < / li >< li > Kinderspielzimmer < / li >< li > Grillplatz < / li >< li > Viewer < / li >< li > Offener Parkplatz < / li >< li > Sicherheit rund um die Uhr < / li >< / ul >