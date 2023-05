Wohnanlage Zhiloy kompleks s sovremennymi udobstvami

Die Yekta BLUE IV Residence – ist eine großartige Gelegenheit, 7 Gehminuten vom Meer und 5 Minuten vom Zentrum von Mahmutlar entfernt zu wohnen.



Ein Wohnkomplex der Komfortklasse mit moderner Architektur, einem modischen Design der Innenräume und einer durchdachten Anordnung der Apartments. Das Projekt wird an einem malerischen Ort in der Gegend von Mahmutlar — in der Nähe des Meeres durchgeführt. Die Lage eignet sich sowohl für ein ruhiges Leben vor dem Hintergrund von Grün und offenem Himmel als auch für die aktive Teilnahme an den Veranstaltungen der Stadt - 5 Gehminuten vom Zentrum von Mahmutlar entfernt. Das moderne Erscheinungsbild des Hauses passt organisch in die moderne städtische Infrastruktur.



Die Jekta BLUE 4 Residence bietet einen großen geschlossenen Bereich mit einem malerischen Garten, Kinder- und Sportfeldern, Wandergassen mit Erholungsorten, einen Grillplatz und einen Sommerpool mit Liegestuhl.



Das Gebäude im Erdgeschoss bietet Platz für Entspannung, Unterhaltung und Kommunikation: Innenpool, Hamam, Sauna, römisches Dampfbad, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, gemütliche Lobby mit gepolsterten Möbeln und Fernseher.



Alle Apartments werden mit Vollveredelung, Küchenset und voll ausgestatteten Badezimmern gemietet. Panoramaverglasung. Individuelles Heizsystem.



Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich eine Vielzahl von Geschäften, Cafés, ein großer Migros-Supermarkt, ein Samstagsmarkt, ein Postamt, viele Banken und eine Apotheke.



Rufen Sie an oder schreiben Sie, wenn Sie davon träumen, am Meer zu leben, und der Kauf von Immobilien rentabel ist!