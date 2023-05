Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Seedresidenzprojekt in Beylikduzu, dem neuen Vorort von Istanbul, befindet sich in der Nähe des schönen Strandes mit vielen Restaurants, Cafés und Einkaufszentren. Im Vergleich zu anderen Regionen in Istanbul ist Beylikduzu von höherer Qualität, organisierter und moderner in Bezug auf die Stadtentwicklung. Der Projektstandort an der Nordküste des Marmarameers macht es neben seiner Nähe zur E5, die das europäische und asiatische Istanbul verbindet, zu einem günstigen Ziel für Immobilieninvestoren. Das Projekt bietet einen einzigartigen Panoramablick, der neben der modernen Architektur die blaue Farbe des Meeres mit der grünen Farbe der Natur kombiniert. Innerhalb und um das Gelände gibt es einzigartige Dienstleistungen, grüne Gärten und verschiedene Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen.