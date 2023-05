Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada

Karakocali, Türkei

Kapitulation vor: 2025

Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Oba.

Häuser heben sich von der Masse hochmoderner Architektur und attraktiven Designmerkmalen ab!

Das Gebiet von Oba hat den größten Teil des Waldraums mit Kiefern und Orangenhainen erhalten, die die Luft mit einem Frühlingsaroma füllen. es ist wirklich toll hier.

Der Bezirk Oba verfügt über ein gut entwickeltes Verkehrssystem und eine Infrastruktur mit einer großen Auswahl an Geschäften, Bars und Restaurants. In diesem Bereich befinden sich das wichtigste öffentliche Krankenhaus und mehrere bekannte private Krankenhäuser. Für diejenigen, die hierher ziehen möchten, um einen dauerhaften Aufenthalt bei ihren Familien zu erhalten, gibt es eine gute Auswahl an öffentlichen und privaten Schulen und Hochschulen, Apotheken und Banken.

Die Strände in Oba sind einer der besten an dieser Küste, mit weichem Sand und sanften Abfahrten zum Meer, was es ideal für Familien und Menschen mit Behinderungen macht.

Dieser atemberaubende neue Komplex wird diejenigen ansprechen, die ein luxuriöses Haus mit hervorragenden Annehmlichkeiten suchen.

Der Komplex besteht aus drei Wohnhäusern mit 82 Wohnungen auf einem großen Grundstück ( 5293,33 m2 ).

Es stehen eine Reihe prächtiger Apartments zur Auswahl: 1 + 1 Apartment mit einer Fläche von 47 bis 55 Quadratmetern Duplexa 2 + 1 und einer Fläche von 91 Quadratmetern bis 105 Quadratmetern.

Jedes schöne Apartment wurde so gestaltet, dass es denjenigen gefallen würde, die Luxus, Eleganz und ein großartiges Design suchen. Deckenhöhe 2,7 m mit Punktlicht an der Decke.

Hier können Sie und Ihre Familie unterhalten: ein großer schöner Pool, Indoor-Spielplätze für Kinder und ein luxuriöses Spa.

Elegant