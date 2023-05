Wohnanlage Apartamenty s vidom na velikolepnuyu prirodu

Alanya, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Alanya, beide

Zum Strand: 3.000 m

Fußböden: gemahlen + 4

Baubeginn: März 2023

Inbetriebnahme: Dezember 2024

🌏 Komplexe Infrastruktur:

* Kinderbecken

* Spielplatz

* Open-Air-Kino

* Erholungsgebiete

* Platz für Yoga

* Arbeitsraum

* Bibliothek

* Billard

* Tischtennis

* Innenpool

* Türkisches Bad

* Sauna

* Salzraum

* Dampf

* Whirlpool

* Erholungsgebiet

* Fitnessstudio

* Kinderspielzimmer

* Cafe

* Außenpool ( 700 m ² ), Whirlpool

👍 Merkmale des Komplexes:

-shatl zum Meer

eingezäunter Bereich

-geschlossener Parkplatz ( 252 Parkplätze )

-Wi-Fi

-Satellitenfernsehen

-Untergruppe von Gebiet und Fassaden

-Elektrogenerator

🏡 Wohnungen:

1 + 1 - 51m2 von 184.000 €

2 + 1 Duplex - 99 - 108m2 276.000 €

3 + 1 Duplex 104m2 + Garten 35m2 430.000 €

Wohnungsausstattung:

👉 Eingangsstahltür, Video-Gegensprechanlage

👉 Einbaumöbel in der Küche und in den Badezimmern

Einbauschrank 👉 im Flur

👉 Vollpaket an Haushaltsgeräten ( Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochfeld, Backofen, Haube, Waschmaschine )

👉 Klimaanlage in jedem Zimmer

👉 Fußbodenheizung im Badezimmer

👉 Duschkabinen

👉 Sanitär

Elektrischer Warmwasserbereiter 👉

🔥 Geeignet für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft

Ratenzahlung -0%

Erstinstallation -50%

Weitere Informationen zum Kauf einer Wohnung im Chat oder telefonisch erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie!

