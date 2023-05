Wohngebiet 1207 Antalya Prestige

LEBEN SIE EIN ECHTES LEBEN!



Wird für einen Zeitraum von 20 Monaten ohne Zinsrate bereitgestellt!

Erstinstallation 50%!



Haus – ist der Faktor, der die Lebensqualität des Menschen in höchstem Maße beeinflusst. Entdecken Sie Antalya mit seinem herrlichen mediterranen Klima, Naturschönheiten und historischen Kulturerbestätten, die Ihr Herz in Projekt 1207 Antalya Prestige erwärmen werden. Sie und Ihre Familie werden 1207 ein qualitativ hochwertiges, sicheres und prestigeträchtiges Leben genießen, das die geringsten Bedürfnisse berücksichtigt.

Projekt 1207 Antalya Prestige besteht aus einer bebauten Gesamtfläche von 165.000 m ² Quadratmetern auf einem Grundstück von 100.000 Quadratmetern. Dies ist eines der größten Projekte in der Stadt und in der Region. Das Projekt ist als 1600 unabhängige Abschnitte geplant. Bauarbeiten werden nur auf einer Fläche von 56.000 m ² auf einer Fläche von 100.000 m ² durchgeführt, und alle anderen Gebiete wurden von der örtlichen Verwaltung als soziale Zonen, Parks und Landschaftszonen ausgestattet. Dies ermöglichte es uns, ein erweitertes Projekt mit sozialen Zonen durchzuführen und frische Luft in ein überfülltes städtisches Leben einzuatmen. Das Projekt ist ein großer Wohnkomplex mit einer städtischen Transformations- und Arrangementzone, die der zuständigen lokalen Verwaltung zur Verfügung gestellt wird, und einer Investitionszone, die aus drei Phasen bestehen wird.

Im Investorenbereich des Projekts befinden sich ein Außenpool, ein Fitnessstudio, eine Fitnessraum, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Spielplatz und viele soziale Bereiche. Die erste Phase des Projekts besteht aus 307 unabhängigen Wohnungsabschnitten. Die Einreichung ist innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum des Eingangs der Lizenz geplant. In der dritten Phase wird das Projekt aus ungefähr 250 unabhängigen Abschnitten bestehen, und die Lieferung ist nach 18 Monaten ab dem Datum des Eingangs der Lizenz geplant. Projekt 1207 Antalya Prestige, ein High-Budget-Investitionsprojekt, bereitet sich darauf vor, Ihnen die Türen eines völlig neuen Lebens in Antalya zu öffnen.

SITUATIONSPLAN

1207 Antalya Prestige, das sich in der Gegend von Antalya Kep-ri befindet, besteht aus 3 Etappen. Die erste Phase des Projekts, bestehend aus den Blöcken A, B1 und B2, bietet Platz für 307 Apartments. Apartments, die alle Anforderungen berücksichtigen, sind in den Optionen 1 + 1, 2 + 1 und Loft verfügbar. Projekt 1207 Antalya Prestige ist als etwas mehr als ein Wohnkomplex konzipiert, es ist eine Wohnsiedlung. Das Projekt verfügt über soziale Zonen, die darauf abzielen, alle Bedürfnisse der in ihnen lebenden Hausbesitzer zu befriedigen. Es gibt eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Pool und Wanderbereiche ( Laufbänder ). Im Jahr 1207, Antalya Prestige, gibt es Sicherheitskräfte, die Fachleute auf ihrem Gebiet sind, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das Personal des Wohnkomplexes ist immer bei Ihnen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen.

SELBSTLÖSUNGSPROJEKT DER ANTALIE

207 Antalya Prestige wurde nicht nur als Haus konzipiert, sondern auch als Lebensstil, der Komfort und Ästhetik mit einzigartigen sozialen Räumen verbindet. 1207 finden Sie in Antalya Prestige ein ruhiges, sicheres Haus von hohem Standard, damit Sie die Stadt genießen können, in der Sie außerdem ein herrliches mediterranes Klima in Ihrem Herzen spüren, Dieses Projekt ist eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in Antalya und entwickelt und besetzt schrittweise einen der attraktiven Investitionsorte.



Dies ist nicht nur ein Haus, sondern und der Ort ist für ein neues Leben wichtig!

EMPFANGSZERTIFIKAT FÜR SOZIALZONEN

Sie können Antalya, eine der schönsten Städte des Mittelmeers, genießen, ohne das Haus zu verlassen. An einem warmen Sommermorgen in der Wohnanlage Antalya Prestige 1207 können Sie entweder an der frischen Luft spazieren gehen oder im Fitnessstudio Übungen machen, bei denen Sie alle Ihre Wünsche berücksichtigen. In den Außenpools können Sie sich bei heißem Wetter erfrischen. Sie können jeden Tag peppig anfangen, indem Sie die tägliche Müdigkeit in der Sauna und im Hamam beseitigen. Sie verdienen ein schönes Leben, von dem Sie träumen, und Sie können alles bekommen, was Sie brauchen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen, dank sozialer Zonen, in denen alles bis ins kleinste Detail durchdacht ist, und profitieren Sie auch von der Kommunikation mit Ihren Freunden in weiten sozialen Zonen.



