Hüttendorf Doesemealti Villa

Antalya, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Ein neuer Wohnkomplex mit Luxusvillen am Ufer der Kalkan Bay in der Nähe der Stadt Kash in der Provinz Antalya.

Das Projekt besteht aus 27 Villen und bietet 11 Arten von voll ausgestatteten Sommerhäusern mit malerischem Blick auf das Mittelmeer. Die erste Phase des Projekts besteht aus 6 Blöcken, auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern errichtet und in Blöcke unterteilt: A, B, C1, C2, C3, D.

Externe Infrastruktur:

Dalaman Flughafen - 1h. 50 Minuten.

Autobahn D-400 - 1 min.

Kalkan Yat Limanı Marina - 8 min.

Kalkan Public Beach - 9 min.

Likiy Grabstrand - 8 min.

Die antike Stadt Patara ist 15 Minuten entfernt.

Kalkan Busbahnhof - 4 min.

Kinderpark - 9 min.

Saklykent National Park - 50 min.

Kash Devlet Hospital - 23 min.

Likiy Gräber - 30 min.

Die Hauptvorteile:

Hohe Anlagerenditen

Moderne elegante Architektur

Malerischer Meerblick

Mittelmeerklima

Das Projekt ist ein Wohnkomplex, der aus 6 Blöcken von Luxusvillen und verschiedenen Arten von Layouts besteht: von 4 + 1 bis 5 + 1, deren Fläche zwischen 94 und 261 Quadratmetern variiert. Alle Villen verfügen über Landschaftsgebiete mit Landschaftsgestaltung sowie einen eigenen Pool mit herrlichem Meerblick.

Interne Infrastruktur: