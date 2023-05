Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Stay Property Agency bietet neue Apartments in Mahmutlar an. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 48 bis 185 m2.Die Entfernung zum Meer beträgt 700 Meter. Das erste Gebiet, das beim Kauf neuer Wohnungen in Alanya – berücksichtigt wird, ist Mahmutlar. In Mahmutlar werden eine große Auswahl und angemessene Preise kombiniert. Der wichtigste Vorteil ist die vollwertige Infrastruktur des Bezirks, in der Sie ständig hier leben können. Die Gegend ist kompakt und praktisch, besteht aus 3 Hauptstraßen parallel zum Meer, hier ist es einfach zu navigieren. Entlang des Meeres und innerhalb der Gegend gibt es einen Radweg. Der Nahverkehr fährt regelmäßig von Mahmutlar zum Zentrum entlang der Promenade. Sie können die Busse № 1 und № 2 zur Festung Cleopatra nehmen. Viele Autovermietungsdienste. Neben einer Vielzahl von Restaurants, Geschäften, Supermärkten, zwei Bauernmärkten werden Mahmutlar, das große Einkaufszentrum Mahmutlar, das Kulturzentrum, der Sportkomplex MahmutlarSpor und ein weiteres Projekt in Kürze in Mahmutlar durchgeführt, einschließlich Basketballplatz, Tennisplatz, Umkleideräume und Sozialzonen.