Wohnanlage VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE

Avsallar, Türkei

Der Bau eines neuen Wohnkomplexes, der sich in Avsallar auf einer Fläche von 2166 m2 befindet, wird aus 1 Wohnblock bestehen, 7 Etagen und 48 Apartments. Aufgrund seiner Lage können die Eigentümer die beste Route zu überall in der Stadt machen. Der Wohnkomplex befindet sich in einem Gebiet, dessen Infrastruktur die Bedürfnisse eines modernen Bewohners berücksichtigt. Nachdem Sie eine Wohnung in diesem Komplex gekauft haben, müssen Sie nicht weit zu einer Klinik, einem Kindergarten oder einem Lebensmittelgeschäft reisen: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe. Sie können Apartments mit einer Vielzahl von Layoutoptionen kaufen, z. B.: 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 Duplex, 3 + 1, 1 + 1 Loft, sowie 1 + 1 Gartenapartments. Jedes von ihnen verfügt über gestaltete Schlafzimmer, Gästezimmer in Kombination mit einer Küche, 1 oder mehr Badezimmer, Das fertige grobe Finish bietet zusätzliche Freiheit bei der Auswahl von Designlösungen und der Schaffung eines einzigartigen Innenraums. 35 Wohnungen 1 + 1 ( 55 m2 ) 2 Wohnungen 2 + 1 ( 110 m2 ) 2 Wohnungen 2 + 1 Maisonette ( 95 m2 ) 1 <TAG5) Die Apartments bestehen aus 3 1 + 1 Gartensuiten. ( 55 + 35 m2 ) Außenpool ( Wasserfallpool ) KinderschwimmbadBathSaunasteam-ZimmerFitnessPlaygroundoutdoor-ParkplatzBarbecue-BereichCamelliaGenerator Projektstartdatum 0: 20/30/2024 Wir bieten Ihnen einen flexiblen Zahlungsplan mit einer Ratenzahlung von 18 Monaten und einer Anzahlung von 40%.