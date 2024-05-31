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Wohngebiet Kvartira vashey mechty

Mersin, Türkei
von € 50,000
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Wohngebiet Kvartira vashey mechty
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Über den Komplex

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Wohnung 1 + 1 – 50.000 EURO – 65 M2 Gesamtfläche, 50 M2 - Wohnfläche.

Wohnungen 2 + 1 – 73.000 EURO – 95 M2 Gesamtfläche, 80 M2 - Wohnfläche.

GESAMT 150 QUARTAL FÜR 11 QUARTALS 1 + 1,3 QUARTAL 2 + 1 AUF JEDEM

10 LAGEN

ENTFERNUNG DER MEER 375 METER

5% RABATT FÜR 100% ZAHLUNG.

50% ERSTER BEITRAG

  ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

1. HEIZUNGS- UND NATÜRLICHES GAS-SYSTEM

2. THERMOSTISCHE BIMS

3. LIFTA INTELLECTUAL SYSTEM

4. VOLLSTÄNDIGER GENERATOR

5. WASSER UND HEATLISIERUNG AUF DEM BABY

6. VIDEOSYSTEM

7. ZENTRALKAMERSYSTEM

  EIGENSCHAFTEN DES INNEN

1. COOKHON-SKALEN

2. GARDEROB

3. SCAFS IN BAD

4. GRANIT COUNON HUNDERT

5. OKNA PVC

6. EINFUHRFARBE AUF DER GRUNDLAGE VON SILICON

7. 1. KLASSENSANTECHNIK

8. 1. KLASSENSOULKABIN

9. PARKET 8 MM

  DROGENEIGENSCHAFTEN

1. OFFENER POOL

2. OFFENES PARKEN

3. KINDERSPIEL

4. KAMELIA

5. BARBEC

DATUM DES ANFANGS: 31.03.2023

INHALTSDATUM: 31.05.2024

Standort des Neubaus
Mersin, Türkei
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Dem Projekt zufolge wurden alle Gebäude mit 13 Stockwerken und 2 + 1 gebaut.
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