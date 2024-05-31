Wohngebiet Kvartira vashey mechty
Über den Komplex
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Wohnung 1 + 1 – 50.000 EURO – 65 M2 Gesamtfläche, 50 M2 - Wohnfläche.
Wohnungen 2 + 1 – 73.000 EURO – 95 M2 Gesamtfläche, 80 M2 - Wohnfläche.
GESAMT 150 QUARTAL FÜR 11 QUARTALS 1 + 1,3 QUARTAL 2 + 1 AUF JEDEM
10 LAGEN
ENTFERNUNG DER MEER 375 METER
5% RABATT FÜR 100% ZAHLUNG.
50% ERSTER BEITRAG
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
1. HEIZUNGS- UND NATÜRLICHES GAS-SYSTEM
2. THERMOSTISCHE BIMS
3. LIFTA INTELLECTUAL SYSTEM
4. VOLLSTÄNDIGER GENERATOR
5. WASSER UND HEATLISIERUNG AUF DEM BABY
6. VIDEOSYSTEM
7. ZENTRALKAMERSYSTEM
EIGENSCHAFTEN DES INNEN
1. COOKHON-SKALEN
2. GARDEROB
3. SCAFS IN BAD
4. GRANIT COUNON HUNDERT
5. OKNA PVC
6. EINFUHRFARBE AUF DER GRUNDLAGE VON SILICON
7. 1. KLASSENSANTECHNIK
8. 1. KLASSENSOULKABIN
9. PARKET 8 MM
DROGENEIGENSCHAFTEN
1. OFFENER POOL
2. OFFENES PARKEN
3. KINDERSPIEL
4. KAMELIA
5. BARBEC
DATUM DES ANFANGS: 31.03.2023
INHALTSDATUM: 31.05.2024