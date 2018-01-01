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Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei
von € 371,288
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Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
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Über den Komplex

Die Wohnanlage besteht aus 2 hohen Gebäuden und 270 Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Neben den Wohnungen verfügt das Projekt über 335 Parkplätze, einen Swimmingpool, ein ausgestattetes Fitnessstudio, eine Sauna und 4 Geschäfte.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Hotel liegt in der Gegend, in der die wichtigsten Stadtplanungsstudien in Istanbul durchgeführt werden.

Entworfen in vorteilhafter Lage in Kartal - an der Autobahn E5 - E6, in der Nähe der U-Bahnstation und der Autobahnen. In der Nähe des Flughafens Sabiha Gökçen

Kartal ist aufgrund der Entwicklungsprojekte, die in den letzten 8 Jahren durchgeführt wurden, zu einem lukrativen Gebiet in Istanbul geworden. Aus diesem Grund ist es zu einem Ort geworden, der dank der ständig steigenden Preise von Quadratmetern eine hohe Kapitalrendite bietet.

Standort des Neubaus
Marmararegion, Türkei
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Kapitulation vor: 2024
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments in Payallar - Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 55 bis 110 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 650 Meter. Dank des Plans zur aktiven Entwicklung der zahlreichen freien Gebiete der Region wird es bald eine neue luxuriöse Alanya geben. In den Jahren 2022-2023 begann in Payallar der Bau einer bisher beispiellosen Anzahl von Wohnungen, die sich alle durch eine vollständige Infrastruktur und geräumige Bereiche auszeichnen. Im Allgemeinen ist es ein entwickeltes Gebiet, in dem es eine eigene umfangreiche Infrastruktur gibt, aber der größte Teil der Entwicklung wird durch einfache türkische Häuser dargestellt. Die Bewohner sind im Tourismus tätig, es gibt viele Hotels am Meer. Grund- und weiterführende Schulen, Lyzeum, Krankenhaus, Klinik, Zahnmedizin, Supermärkte, Tankstellen, Geldautomaten, Apotheken arbeiten. Im Nachbardorf Konakly an der Küste befindet sich ein städtischer Waldpark mit Grillmöglichkeiten. In Payallar wird es bald eine neue 4 km lange Promenade mit Erholungsgebieten, Parks, einem Radweg und einem Spielplatz geben. Auf einem 13,4 Hektar großen Grundstück wird ein modernes Krankenhaus gebaut. Das Gebiet liegt 10 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 100 km entfernt.
Wohnanlage Real estate in Alanya: From the developer
Karakocali, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, коны.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терит. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1 + 1, 2 + 1 садовый дуплекс собтвеным бассейном, 2 <. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в кв.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной велажнот.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут офочети.

 
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Marmararegion, Türkei
Bauherr: TRANIO

Ein führender türkischer Entwickler hat den Verkauf eines neuen Projekts mit Blick auf das Meer, die Prinzeninseln und den Wald gestartet. Die Projekte dieses Entwicklers haben immer hohe Qualität, perfekte Standorte und die besten Materialien auf dem Markt.

Das Wohnprojekt besteht aus 3 Blöcken, einem überdachten Parkplatz, sozialen und grünen Bereichen. Liefertermin - September 2023.

Vorteile

Geeignet für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft.

Während des Projekts können Sie Wohnungen zu einem reduzierten Preis kaufen.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Wohnanlage befindet sich in Istanbul, anatolische Seite, Bezirk Maltepe.

  • Istanbul Main Highway E5 mit europäischen und asiatischen Teilen - 1,6 km
  • U-Bahnstation Huzur - 1,9 km
  • U-Bahnstation Maltepe - 2 km
  • Hilltown Mall - 4,8 km
  • Piazza AVM Einkaufszentrum - 5 km
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