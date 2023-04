Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

In diesen Apartments mit 3 Schlafzimmern im grün-orangefarbenen Garten von Oba, Alanya, finden wir diese neue Entwicklung von 65 geräumigen, ruhigen und luxuriösen Apartments zum Verkauf. Diese Entwicklung befindet sich so nahe am Krankenhaus, Einkaufszentrum und das Stadtzentrum ist nur 5 Minuten mit der neuen Straße mit dem Auto entfernt. In der Anlage stehen 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer und 4 Schlafzimmer Penthäuser zur Verfügung. Diese 3-Zimmer-Apartments mit separater Küche in Alanya sind 140 m2 und 220 m2 groß. Es gibt hochwertige Badezimmer mit hochwertigen Wasserhähnen und Regenduschen. Küche mit hochwertigem Arbeitsplatte, Laminatboden, hochglänzenden Küchenschränken mit hochwertigen Scharnieren. Diese eleganten Apartments sind ideal zum dauerhaften Wohnen und Mieten. Warum diese 3-Zimmer-Wohnung in Alanya kaufen?Geräumige Wohnung Separate KücheHochqualitatives Material gebraucht Lage ruhige Gegend Lage der Apartments mit 3 Schlafzimmern in Alanya Das Hotel liegt auf einer ruhigen grünen Seite von Alanya, in der Nähe von Krankenhaus- und Einkaufszentren. Die Altstadt ist 5 Minuten mit der Fahrt entfernt. Von der neuen Straße ist das Stadtzentrum nur 5 Minuten von Ihnen entfernt. Keine Eile, kein Verkehr. Der Strand ist ca. 1 ½ Kilometer entfernt, der Strand von Cleopatra ist 10 Autominuten entfernt.