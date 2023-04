Wohnanlage Exodus Aqua Deluxe Konakli

Über den Komplex

Wohnkomplex der Stadthäuser Exodus Aqua Deluxe – Luxusimmobilien am Mittelmeer. Der Komplex liegt 200 m von komfortablen Sandstränden mit Wellenbrecher entfernt. In der Nähe des Projekts befindet sich ein Erholungsgebiet in einem Nadelwald mit Grillmöglichkeiten und einem Panorama auf das Meer. 350 Meter bis zur Ausfahrt auf der Autobahn Antalya-Mersin, bequemer Verkehrsknotenpunkt. Lage: Feriengebiet 8 km vom Zentrum von Alanya entfernt, Es gibt Hotels und luxuriöse Residenzen, Villenkomplexe. Baubeginn: Juni 2022. Fertigstellung: Mai 2024.Diese Eigenschaft ist geeignet, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie einen Antrag. Wir helfen Ihnen gerne weiter!Konakly hat alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt das ganze Jahr über brauchen: Lebensmittel- und Baumärkte, Bäckereien, Gemüseläden, Cafés, Restaurants, einen Nachtclub, Bankfilialen und einen Bauernmarkt. Die Hauptattraktion der Region sind wunderschöne Strände. Die Strände in Konakly sind sauber mit einer flachen Sand- oder Kieseloberfläche, die mit Sonnenschirmen, Sonnenliegen und Duschen ausgestattet ist. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants an den Stränden, in denen Sie lokale Gerichte probieren und Live-Musik genießen können.