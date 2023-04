Wohnanlage Exodus Premium Town

Mahmutlar, Türkei

Kapitulation vor: 2025

Premium-Apartments im beliebten Mahmutlar-Gebiet an der ersten Küste.

Diese fantastische Touristenstadt bietet alle Annehmlichkeiten, um Ihren Urlaub oder Aufenthalt perfekt zu machen. Es gibt eine große Auswahl an Geschäften, Bars und Restaurants, und bald wird hier eines der größten Einkaufszentren gebaut!

Viele Ausländer leben Seite an Seite mit der lokalen Bevölkerung, haben Zugang zu vielen Geschäften und Bars, um das ganze Jahr über geöffnet zu bleiben und dieser freundlichen Stadt eine multikulturelle Atmosphäre zu verleihen.

Verschiedene Strandbars und Wassersportstationen sind verstreut, und der Damm verbindet Mahmutlar mit Alanya. Ein langer Weg ist bei Fußgängern, Joggingbegeisterten und Radfahrern sehr beliebt.

In dieser Region der Türkei gibt es etwas, das Sie und Ihre Familie unterhalten kann: vom Wassersport über Fallschirmsprünge in Tandem- und Jeepsafari bis hin zu erstaunlichen archäologischen Stätten.

In der Nähe, in Alanya, befindet sich eine Festung, in der die Überreste der einst mächtigen Geschichte teilweise restauriert wurden. Die Seilbahn von Damlatash bringt Sie zum Schloss, von wo aus Sie während des Aufstiegs einen atemberaubenden Blick genießen.

Die Verkehrsverbindungen in Mahmutlar sind sehr gut etabliert, und verschiedene Busse und Transferservices bringen Sie zu jedem Flughafen.

Dieses atemberaubende moderne Apartmentgebäude wurde entworfen, um modernen Familien zu gefallen, die einen modernen Stil und Design, Eleganz und Einfachheit des Lebens suchen.

Der Komplex besteht aus einem Block, in dem 72 Wohnungen ( 12 Stockwerke ) auf einem großen Grundstück von 3085,85 m2 liegen.

Jeder gut gestaltete Raum wurde mit hochwertigen Sanitär- und Beschlägen dekoriert.

Es gibt Optionen mit zwei und vier Schlafzimmern, die in verschiedenen Layouts und Größen erhältlich sind.

Eine große offene Küche mit modernen Schränken und Arbeitsplatten führt zu einem geräumigen Wohnzimmer. Luxuriöse Badezimmer sind mit erstklassigen Sanitäranlagen ausgestattet und zeichnen sich durch Funktionalität und Chic aus. Große Fenster und Balkone bieten einen atemberaubenden Blick mit Meerblick und malerischen Bergen. Geräumige Balkone schaffen eine Atmosphäre des Lebens im Innen- und Außenbereich, die so attraktiv ist und zusätzlichen Platz für Unterhaltung oder Abendessen im Freien bietet.

Die allgemeinen Annehmlichkeiten sind außergewöhnlich, mit einem großen Pool und geräumigen Terrassen zum Sonnenbaden. Es ist leicht vorstellbar, wie Sie sich im luxuriösen SPA-Zentrum entspannen, während Ihre Kinder Spaß in speziellen Spielzimmern haben und Ihr Partner in einem gut ausgestatteten Fitnessstudio trainiert.

Dies ist der Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben - komfortabel, luxuriös und entspannend.