Wohnanlage Exodus Garden Residence

Alanya, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments am Cleopatra Beach. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage präsentiert: 1 + 0, 1 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 45 bis 55 m2.Die Entfernung zum Meer beträgt 400 Meter. Neue Immobilien auf Cleopatra – sind immer exklusiv, da es nicht so viele Orte für neue Häuser gibt. Nur hier ist die maximale Nachfrage nach Wohnungen in einem neuen Wohnungsbestand. In der Regel werden alle neuen Projekte häufig noch verkauft, bevor der Komplex in Betrieb genommen wird. Verpassen Sie nicht die einzigartige Version von Immobilien im neuen Gebäude auf Cleopatra in Alanya. Dieses Gebiet gilt als Elite, einer der teuersten Orte am Mittelmeer. Der 2,5 km lange Cleopatra-Strand zeichnet sich durch ein komfortables Ufer mit angenehmem Sand aus, hat ein Qualitätszeichen « Blaue Flagge » und rechtfertigt es vollständig. Cleopatra-Infrastruktur: Geschäfte, Supermärkte, Boutiquen, Märkte, Dienstleistungen, Salons, Büros, Krankenhäuser, Apotheken. Es gibt auch viele öffentliche und private Schulen.