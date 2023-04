Wohnanlage Faralya Residence

Über den Komplex

Die Faralya Residence ist eine Luxuswohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in der Entwicklungsgegend von Payallar in der Nähe von Alanya, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen. Die Entfernung zum Meer beträgt 2.100 Meter. Für die Bewohner des Komplexes ist ein permanenter kostenloser Shuttleservice geplant. Payallar ist eine malerische Küstenregion, 14 km vom Zentrum von Alanya und 58 km vom Flughafen Gazipasha entfernt. Payallar hat einen breiten Strandstreifen und ausgezeichnete Strände. Es gibt eine gute Busverbindung zwischen Payallar und Alanya, Busse fahren im Sommer alle 5-7 Minuten und im Winter alle 10-12 Minuten. Das Stadtzentrum von Alanya erreichen Sie in 15 Minuten. Die Faralya Residence besteht aus zwei neunstöckigen Wohnblöcken, zu denen 112 komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts und Bereichen gehören: Apartments 1 + 1 mit einer Fläche von 54 bis 62 Quadratmetern. m, Wohnungen 2 + 1, von 72 bis 74 Quadratmetern. m, Duplexe 2 + 1 und 3 + 1, von 99 bis 172 Quadratmetern. m. Komplex kombiniert die drei wichtigsten Komponenten eines guten Gehäuses: Qualität, Komfort und Zugänglichkeit. Die Unterbringung in Payallar wird aufgrund der hervorragenden natürlichen Bedingungen und der Nähe zum Zentrum von Alanya jedes Jahr teuer. Die Frist für die Fertigstellung der Anlage endet im Juni 2024.