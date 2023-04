Wohnanlage Prime Loft Residence

Karakocali, Türkei

-Lovely Alanya Apartments zum Verkauf im Stadtteil Tosmur befinden sich in der Nähe des Strandes und der Hauptstraße. Die zum Verkauf stehenden Apartments in Alanya, Tosmur, sind zu Fuß zu vielen sozialen Annehmlichkeiten wie Cafés, Restaurants, Hauptstraße, Swimmingpool und Bank erreichbar. Der Apartmentkomplex liegt nur 1 km vom Zentrum von Oba und nur 500 m vom Zentrum von Tosmur entfernt. Der Strand liegt nur 500 m und 200 m von der Bushaltestelle und nur 4 km vom historischen Zentrum von Alanya entfernt. Die schönen Wohnungen zum Verkauf in Alanya bestehen aus 57 Wohnungen. Es gibt viele Funktionen wie den Stromgenerator, Tischtennis, das Fitnesscenter, den Pool, das Türkische Bad, das Dampfbad und das 24-Stunden-Sicherheitskamerasystem. Diese schöne Wohnung zum Verkauf in Alanya verfügt über Küchengeräte, Doppelverglasung, Türsprechanlage, Badezimmer heizend Merkmale der schönen Wohnung zum Verkauf in Alanyasmart Home SystemSchwimmbadTennisTennis CourtPower GeneratorKinderspielplatzKeramikboden