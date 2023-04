Wohnanlage Exodus Green Hill Residence

Über den Komplex

Die Exodus Green Hill Residence besteht aus zwei 13-stöckigen Wohnblöcken und einem geschlossenen Bereich mit sozialen Zonen. Ein moderner Komplex mit einem Swimmingpool und einer kompletten Infrastruktur zum Entspannen, ohne das Haus zu verlassen. Ideal für Familien, die sich darum kümmern, ist wichtig. Wir führen ein Spa-Wohnkonzept ein, mit dem Sie das Leben genießen und Immobilien in Istanbuler Klasse zum besten Preis kaufen können. 4,8 km bis zur Küste des Marmarameers, Promenade. 655 m vom großen Gebiet des Waldes von Aydos entfernt, wo es Erholungsgebiete, Erholungsparks, einzigartige Naturattraktionen und Gewässer gibt. Der Komplex befindet sich in Yakadzhik in der neuen Gegend von Kartal. Die nächste U-Bahnstation ist 3 km entfernt. In der Nähe des Komplexes befinden sich Geschäfte, Apotheken, städtische Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und andere städtische Infrastrukturen. Die Lage bietet die Möglichkeit, mit der Familie im Wald spazieren zu gehen, heilende Nadelluft in der Metropole zu atmen und schnell zu den Stränden zu gelangen. Art: Blick auf den Wald, das Meer, die Stadt von den Fenstern aus geöffnet. Fertigstellung: März 2023.