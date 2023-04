Wohnanlage Nedorogie novye apartamenty v Mahmutlare

Über den Komplex

Die neuen Wohnungen in Mahmutlar werden Ihnen vorgestellt. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 55 bis 100 m2.Die Entfernung zum Meer beträgt 2500 Meter. Mahmutlar ist das beliebteste Gebiet, wenn wir über neue Gebäude sprechen. Hier ist eine große Auswahl an neuen und liquiden Immobilien, in deren Bereich sie als Economy-Class-Häuser präsentiert werden, und respektable Wohnkomplexe. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil beim Kauf einer neuen Wohnung in Mahmutlar ist die Möglichkeit, vom Entwickler zinslose Raten zu erhalten. Im Allgemeinen ist Mahmutlar die bewohnteste und komfortabelste Gegend für ein dauerhaftes Leben in Alanya. Obwohl Mahmutlar vom Zentrum von Alanya entfernt ist, sind Barbaros, Atatürk und die Promenade an den Hauptstraßen immer überfüllt. Infrastruktur, Handel und Restaurants funktionieren das ganze Jahr über. Dies ist eine autonome Stadt, in der es alles fürs Leben und einen anstrengenden Urlaub gibt.